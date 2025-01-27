Левый Берег отправится в Турцию с бразильским новичком

Как стало известно Sport.ua, утром 28 января футболисты «Левого Берега» транзитом через Кишинёв отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию.

Перед отъездом подопечные Виталия Первака провели очередной спарринг с любительским ФК «Лесное» и победили со счётом 1:0.

Согласно имеющимся данным, в составе делегации «Левого Берега» – 25 футболистов, среди которых два бразильца: защитник Сидней, защищавший цвета команды прошлой осенью, и зимний новичок – 21-летний Диего Энрике Соуза да Силва из клуба C.A. Taquaritinga, выступающий на позиции атакующего полузащитника.

Первого февраля «Левый Берег» сыграет в Турции с болгарской «Фратрией».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак подвёл итоги первой части сезона в УПЛ.