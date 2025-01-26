Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Валенсия. Пять мячей за тайм. Видео голов и обзор (обновляется)
Чемпионат Испании
Барселона
26.01.2025 22:00 – FT 7 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2025, 22:58 | Обновлено 26 января 2025, 23:49
391
0

Барселона – Валенсия. Пять мячей за тайм. Видео голов и обзор (обновляется)

Саотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Испании

26 января 2025, 22:58 | Обновлено 26 января 2025, 23:49
391
0
Барселона – Валенсия. Пять мячей за тайм. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 января проходит матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Барселона» и «Валенсия» играют на «Эстадио Олимпико».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом тайме хозяева поля забили 5 мячей, нокаутировав соперника.

У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль).

ГОЛ! 1:0. Френки де Йонг, 3 мин

ГОЛ! 2:0. Ферлан Торрес, 8 мин

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 14 мин

ГОЛ! 4:0. Фермин Лопес, 24 мин

ГОЛ! 5:0. Фермин Лопес, 45+4 мин

События матча

75’
ГОЛ ! Автогол забил Сесар Таррега (Валенсия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
По теме:
ВИДЕО. Нелетучие мыши. Барселона забила Валенсии 4 гола за 25 минут
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига видео голов и обзор Ферлан Менди Френки де Йонг Рафинья Диас Барселона - Валенсия Роберт Левандовски Уго Дуро автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
Футбол | 26 января 2025, 07:53 1
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ

Тренер посетовал на агентов футболиста

Тяжелая победа. Манчестер Юнайтед одолел Фулхэм в Лондоне
Футбол | 26 января 2025, 22:56 2
Тяжелая победа. Манчестер Юнайтед одолел Фулхэм в Лондоне
Тяжелая победа. Манчестер Юнайтед одолел Фулхэм в Лондоне

Команда Рубена Аморима добыла важную победу

Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Футбол | 26.01.2025, 18:08
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
Футбол | 26.01.2025, 17:35
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
Бокс | 26.01.2025, 08:15
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
25.01.2025, 01:51 4
Бокс
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 32
Теннис
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 26
Футбол
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 13
Футбол
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
25.01.2025, 00:35 2
Бокс
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем