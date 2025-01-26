Испания26 января 2025, 22:58 | Обновлено 26 января 2025, 23:49
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Барселона – Валенсия. Пять мячей за тайм. Видео голов и обзор (обновляется)
Саотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Испании
26 января 2025, 22:58 | Обновлено 26 января 2025, 23:49
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Вечером 26 января проходит матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» и «Валенсия» играют на «Эстадио Олимпико».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В первом тайме хозяева поля забили 5 мячей, нокаутировав соперника.
У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль).
ГОЛ! 1:0. Френки де Йонг, 3 мин
ГОЛ! 2:0. Ферлан Торрес, 8 мин
ГОЛ! 3:0. Рафинья, 14 мин
ГОЛ! 4:0. Фермин Лопес, 24 мин
ГОЛ! 5:0. Фермин Лопес, 45+4 мин
События матча
75’
ГОЛ ! Автогол забил Сесар Таррега (Валенсия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
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