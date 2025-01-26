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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
26.01.2025 17:15 – FT 0 : 3
Хетафе
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Испания
26 января 2025, 20:12 | Обновлено 26 января 2025, 20:26
91
0

Неожиданный разгром. Хетафе не оставил шансов Сосьедаду

Гости забили три безответных мяча

26 января 2025, 20:12 | Обновлено 26 января 2025, 20:26
91
0
Неожиданный разгром. Хетафе не оставил шансов Сосьедаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Хетафе

В воскресенье, 26 января, прошел матч 21-го тура Ла Лиги между «Сосьедадом» и «Хетафе».

Матч принимал стадион Аноэта в Сан-Себастьяне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля неожиданно уступили с разгромным счетом 0:3.

После этого матча «Сосьедад» с 28 очками занял 9-е место турнирной таблицы чемпионата Испании, а «Хетафе» с 23 баллами расположился на 14-й строчке.

Ла Лига. 21-й тур

Сосьедад – Хетафе – 0:3

Голы: Уче, 72, Перес, 74, 85

Предупреждения: Турриентес, 15, Кубо, 90+5, Арамбуру, 90+6 – Милла, 25, Йилдирим, 45+1, Альдерте, 54, Сантьяго, 90, Беррочал, 90+2, Коста, 90+6

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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