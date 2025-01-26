Италия26 января 2025, 13:06 |
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Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 22 тура Серии А 2024/25
26 января 2025, 13:06 |
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В воскресенье, 26 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».
Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Удинезе – РомаСмотреть трансляцию
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