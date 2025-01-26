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Чемпионат Италии
Удинезе
26.01.2025 16:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 января 2025, 13:06 |
9
0

Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 22 тура Серии А 2024/25

26 января 2025, 13:06 |
9
0
Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 26 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».

Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Удинезе – Рома
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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