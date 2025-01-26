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Англия
26 января 2025, 11:17 | Обновлено 26 января 2025, 11:20
931
0

ВИДЕО. Гвардиола будет учить русский

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26 января 2025, 11:17 | Обновлено 26 января 2025, 11:20
931
0
ВИДЕО. Гвардиола будет учить русский
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Манчестер Сити сделал камбэк в матче против Челси (3:1) с привозом от дебютанта команды узбека Абдукодира Хусанова.

Жузеп Гвардиола отреагировал на провальный дебют игрока и отметил, что для того, чтобы коммуницировать с футболистом, ему придется учить русский или узбекский языки, ведь Хусанов не разговаривает на английском.

ВИДЕО. Гвардиола будет учить русский

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Жузеп Гвардиола Абдукодир Хусанов русский язык чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Манчестер Сити - Челси пресс-конференция видео
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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