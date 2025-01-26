Англия26 января 2025, 11:17 | Обновлено 26 января 2025, 11:20
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ВИДЕО. Гвардиола будет учить русский
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26 января 2025, 11:17 | Обновлено 26 января 2025, 11:20
931
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Манчестер Сити сделал камбэк в матче против Челси (3:1) с привозом от дебютанта команды узбека Абдукодира Хусанова.
Жузеп Гвардиола отреагировал на провальный дебют игрока и отметил, что для того, чтобы коммуницировать с футболистом, ему придется учить русский или узбекский языки, ведь Хусанов не разговаривает на английском.
ВИДЕО. Гвардиола будет учить русский
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