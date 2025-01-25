Вальядолид – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 января в 22:00 стартовал матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Реалом».

Игра проходит на стадионе «Хосе Сорилья» в Вальядолиде.

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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал этот матч на скамейке запасных.

Ла Лига. 21-й тур. 25 января

Вальядолид – Реал – 0:1 (матч продолжается)

Голы: Мбаппе, 30, 57

ГОЛ! 0:1 Мбаппе,30

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 57

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