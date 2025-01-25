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Испания
25 января 2025, 23:14 | Обновлено 25 января 2025, 23:27
835
0

Вальядолид – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Ла Лиги

25 января 2025, 23:14 | Обновлено 25 января 2025, 23:27
835
0
Вальядолид – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в 22:00 стартовал матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Реалом».

Игра проходит на стадионе «Хосе Сорилья» в Вальядолиде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал этот матч на скамейке запасных.

Ла Лига. 21-й тур. 25 января

Вальядолид – Реал – 0:1 (матч продолжается)

Голы: Мбаппе, 30, 57

ГОЛ! 0:1 Мбаппе,30

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 57

Видео голов в Telegram.

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Реал Мадрид Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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