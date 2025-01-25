Испания25 января 2025, 23:14 | Обновлено 25 января 2025, 23:27
835
0
Вальядолид – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Ла Лиги
25 января 2025, 23:14 | Обновлено 25 января 2025, 23:27
835
0
25 января в 22:00 стартовал матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Реалом».
Игра проходит на стадионе «Хосе Сорилья» в Вальядолиде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал этот матч на скамейке запасных.
Ла Лига. 21-й тур. 25 января
Вальядолид – Реал – 0:1 (матч продолжается)
Голы: Мбаппе, 30, 57
ГОЛ! 0:1 Мбаппе,30
ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 57
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 января 2025, 07:53 1
«Интер» хотел арендовать украинца без права выкупа
Теннис | 25 января 2025, 14:35 0
25 января Мэдисон стала чемпионкой австралийского мейджора, одолев первую ракетку мира
Футбол | 25.01.2025, 19:04
Теннис | 25.01.2025, 13:21
Футбол | 25.01.2025, 23:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2025, 09:07 11
25.01.2025, 14:21 9
25.01.2025, 12:50 71
25.01.2025, 09:02
23.01.2025, 18:55 334
23.01.2025, 17:47 6
24.01.2025, 19:10
24.01.2025, 08:19 9