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  4. Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Вальядолидом
Испания
25 января 2025, 20:16 |
464
0

Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Вальядолидом

Матч 21-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

25 января 2025, 20:16 |
464
0
Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Вальядолидом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 25 января, пройдет матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».

Матч примет Хосе Сорилья в Вальдолиде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главный тренер госте Карло Анчелотти определился с стартовым составом команды. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Реал» – «Вальядолид»:

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Вальядолид Андрей Лунин стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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