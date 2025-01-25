Испания25 января 2025, 20:16 |
464
0
Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Вальядолидом
Матч 21-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
25 января 2025, 20:16 |
464
0
В субботу, 25 января, пройдет матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».
Матч примет Хосе Сорилья в Вальдолиде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главный тренер госте Карло Анчелотти определился с стартовым составом команды. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Реал» – «Вальядолид»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 января 2025, 20:40 0
Александр утверждает, что между ним и Василием не было скандалов
Футбол | 24 января 2025, 19:53 16
Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании в Атлетико Мадрид
Биатлон | 25.01.2025, 17:16
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Футбол | 25.01.2025, 18:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.01.2025, 18:55
25.01.2025, 08:39
24.01.2025, 18:57 1
Бокс
25.01.2025, 12:50 66
23.01.2025, 18:55 334
23.01.2025, 17:47 6
24.01.2025, 09:07 11