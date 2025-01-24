В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс».

Команды играли на Олд Траффорд в Манчестере.

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Команда Рубена Аморима хоть и победила в этой игре, но не без проблем. «Манчестер Юнайтед» открыл счет в начале второго тайма, но под занавес пропустил.

Спас команду Бруну Фернандеш, который вырвал для «красных дьяволов» победу в компенсированное арбитром время.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 15 очков, занимает четвертое место. «Рейнджерс» набрал 11 пунктов и занимает 13-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Рейнджерс – 2:1

Голы: Батленд, 52 (автогол), Фернандеш, 90+2 - Дессерс, 87

Предупреждения: Жефте, 80

Манчестер Юнайтед: Байиндир, Мартинес, де Лигт (Магуайр, 80), Йоро (Маласия, 55), Далот, Фернандеш, Коллиер (Угарте, 73), Диалло, Гарначо, Эриксен (Мейну, 74), Зиркзе (Хойлунд, 82)

Рейнджерс: Батленд, Жефте, Проппер, Балогун (Райс, 46), Тавернье, Раскин, Баррон (Маккосленд), Йилмаз (Кинг, 90), Байрами (Дессерс, 71), Черни (Кертис, 60), Игамане.

Видео голов и обзор матча