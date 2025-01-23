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  4. Серьезно. Лидер Динамо согласовал условия контракта с заграничным клубом
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 18:55 | Обновлено 23 января 2025, 19:46
4574
25

Серьезно. Лидер Динамо согласовал условия контракта с заграничным клубом

Георгий Бущан, скорее всего, перейдет в «Аль-Шабаб»

23 января 2025, 18:55 | Обновлено 23 января 2025, 19:46
4574
25
Серьезно. Лидер Динамо согласовал условия контракта с заграничным клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Украинский голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан в ближайшее время, скорее всего, перейдет из украинского клуба в «Аль-Шабаб», сообщает ТаТоТаке

По информации источника, 30-летний футболист уже согласовал условия контракт с саудовским клубом, о интересе которого сообщалось ранее. Ведутся переговоры между представителями клубов. Сегодняшний матч с «Лапи», вероятно, стал последним для Георгия в футболке киевского клуба.

В текущем сезоне Георгий Бущан провел 27 матчей, из которых 9 на ноль, пропустил 30 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» ведет переговоры по защитнику «Динамо».

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Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 27
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Gargantua81
Спасибо, Жора! Удачи!!
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+6
Перець
Це пиз дець малята, Нещерет це завжди валідол, дякуєм Жорі за гарні миттєвості які були 
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+5
AK.228
Ну аль шабаш так аль шабаш
Жора лучший игрок Динамо последних сезонов !!!
Удачи!!👏👏
Ответить
+2
sahka1981
Хрєново. Це з Нещеретом грати? Ну-ну... 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Тренер там именитый 
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0
PUMA
А цену озвутите? Или как обычно Сикан который в 23 года переходит за смешные деньги в Турцию (то это правильное решение)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Ответить
0
antt
Швидще за Куртуа в Аравію?
Ответить
-1
FunnyCat_____
 ну пока что вилами по воде
но если правда, то нужно брать замену 
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
Дыряво с пердя🤣
Там нещеблета хотел Арсенал?
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-3
Показать Скрыть 5 ответов
Фанькин кот
Слыхали о таком рашкинском клубишке "Ахмат"? Это клуб предателя Кадырова. И там играет куча его родственников. Результаты, ясное дело, не ахти.
Скоро и в суркисов будет так же?
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
Фанькин кот
Суркисёнок на воротах, зятек Биловар в защите. Кто там ещё в семейке сурков по возрасту подходит?
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-5
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