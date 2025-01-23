Динамо Киев – Лапи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции проводит шестой контрольный матч.

Соперником украинского клуба стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.

Команды вышли на футбольное поле 23 января в 15:00 по киевскому времени.

Место проведения товарищеского поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).

Товарищеский матч, 23 января.

Динамо Киев – Лапи – 2:2

Голы: Пихаленок, 38 (пен), Волошин, 51

Видео голов: (обновляется)