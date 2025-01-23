Товарищеские матчи23 января 2025, 16:45 |
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Динамо Киев – Лапи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Начало товарищеского матча – 23 января в 15:00 по киевскому времени
23 января 2025, 16:45 |
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Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции проводит шестой контрольный матч.
Соперником украинского клуба стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.
Команды вышли на футбольное поле 23 января в 15:00 по киевскому времени.
Место проведения товарищеского поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).
Товарищеский матч, 23 января.
Динамо Киев – Лапи – 2:2
Голы: Пихаленок, 38 (пен), Волошин, 51
Видео голов: (обновляется)
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