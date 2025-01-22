Лига чемпионов22 января 2025, 22:19 |
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Милан – Жирона. Цыганков – в старте. Видео голов, обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
22 января 2025, 22:19 |
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В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан.
В стартовом составе гостей сегодня играет Виктор Цыганков.
Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.
Милан – Жирона – 0:0 (обновляется)
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