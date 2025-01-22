Милан – Жирона. Цыганков – в старте. Видео голов, обзор (обновляется)

В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».

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Матч проходит на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан.

В стартовом составе гостей сегодня играет Виктор Цыганков.

Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.

Милан – Жирона – 0:0 (обновляется)

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