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  4. Милан – Жирона. Цыганков – в старте. Видео голов, обзор (обновляется)
Лига чемпионов
22 января 2025, 22:19 |
184
0

Милан – Жирона. Цыганков – в старте. Видео голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

22 января 2025, 22:19 |
184
0
Милан – Жирона. Цыганков – в старте. Видео голов, обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан.

В стартовом составе гостей сегодня играет Виктор Цыганков.

Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.

Милан – Жирона – 0:0 (обновляется)

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Милан Жирона Виктор Цыганков Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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