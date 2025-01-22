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Лига чемпионов
22 января 2025, 22:19 | Обновлено 22 января 2025, 22:26
146
0

Реал – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 22:19 | Обновлено 22 января 2025, 22:26
146
0
Реал – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице Лиги чемпионов «Реал», имея в своем активе 9 очков, занимает 22-е место. «РБ Зальцбург» с 3 очками находится на 34-й позиции.

Украинский голкипер «Королевского клуба» Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Реал – РБ Зальцбург – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Родриго, 23

ГОЛ! 1:0 Родриго, 23

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Реал Мадрид РБ Зальцбург Лига чемпионов Андрей Лунин видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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