Поль Погба ищет свой клуб только из топ-5 сильнейших лиг Европы

31-летний французский полузащитник Поль Погба хочет продолжить свою карьеру только в клубе из перечня сильнейших лиг Европы.

«Предложений много. Есть очень интересные, а есть такие, которые меня смешат. Недавно мне предложили условия из россии. Это совсем не то, что я хочу.

Выбор команды зависит от статуса чемпионата. Для меня главное, чтобы это был клуб из пятерки сильнейших лиг Европы. Дальше уже будем говорить. Хочу ли играть в Лиге чемпионов? Всегда хочу, но сейчас я не в том положении, что это зависит только от меня.

Сейчас я на стадии изучения всех предложений. Когда соглашение будет подписано, тогда скажу больше», – цитирует игрока ESPN.

Погба был дисквалифицирован 3 сентября 2023 года за употребление допинга. В марте 2025 года его дисквалификация истекает.

Француз разорвал контракт с «Ювентусом» 1 января 2025 года и с тех пор ищет себе новый клуб.

Ранее проблемы с употреблением допинга возникли у украинского полузащитника Михаила Мудрика.