ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда Кевин Келси в клуб из MLS

Донецкий «Шахтер» объявил о продаже венесуэльского форварда Кевина Келси.

«ФК «Шахтер» благодарит Кевина Келси за вклад в победы и достижения команды и желает новых успехов и свершений в дальнейшей футбольной карьере!», – передает пресс-служба «горняков».

По информации украинских СМИ сумма трансфера 20-летнего нападающего составляет 6 млн долларов.

Келси присоединился к «горнякам» 31 декабря 2023 года, перейдя из уругвайского «Бостон Ривер» и подписав с донецким клубом контракт на 5 лет. Всего он провел в футболке «оранжево-черных» 37 матчей, забил 9 мячей и сделал 3 ассиста. В 2024 году выступал на правах аренды за «Цинциннати».