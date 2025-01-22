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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда Кевин Келси в клуб из MLS
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 19:28 | Обновлено 22 января 2025, 21:02
4066
6

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда Кевин Келси в клуб из MLS

Кевин Келси перешел в «Портленд»

22 января 2025, 19:28 | Обновлено 22 января 2025, 21:02
4066
6
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда Кевин Келси в клуб из MLS
ФК Шахтер. Кевин Келси

Донецкий «Шахтер» объявил о продаже венесуэльского форварда Кевина Келси.

«ФК «Шахтер» благодарит Кевина Келси за вклад в победы и достижения команды и желает новых успехов и свершений в дальнейшей футбольной карьере!», – передает пресс-служба «горняков».

По информации украинских СМИ сумма трансфера 20-летнего нападающего составляет 6 млн долларов.

Келси присоединился к «горнякам» 31 декабря 2023 года, перейдя из уругвайского «Бостон Ривер» и подписав с донецким клубом контракт на 5 лет. Всего он провел в футболке «оранжево-черных» 37 матчей, забил 9 мячей и сделал 3 ассиста. В 2024 году выступал на правах аренды за «Цинциннати».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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u6464u
щось тут не гаразд, Келсі за 6 віддають  хоча нападник тягне явно на більшу суму, а за Зубкова 10 просять .
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Перший Серед Рівних
ідіоти
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Віктор Коробка
Якщо гравець не хоче повертатись - то його треба продавати, бо толку не буде. Вірне рішення, хоча й дуже шкода втрачати талановитого та молодого нападника.
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