ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда Кевин Келси в клуб из MLS
Кевин Келси перешел в «Портленд»
Донецкий «Шахтер» объявил о продаже венесуэльского форварда Кевина Келси.
«ФК «Шахтер» благодарит Кевина Келси за вклад в победы и достижения команды и желает новых успехов и свершений в дальнейшей футбольной карьере!», – передает пресс-служба «горняков».
По информации украинских СМИ сумма трансфера 20-летнего нападающего составляет 6 млн долларов.
Келси присоединился к «горнякам» 31 декабря 2023 года, перейдя из уругвайского «Бостон Ривер» и подписав с донецким клубом контракт на 5 лет. Всего он провел в футболке «оранжево-черных» 37 матчей, забил 9 мячей и сделал 3 ассиста. В 2024 году выступал на правах аренды за «Цинциннати».
❗️ Кевін Келсі залишає «Шахтар» та переходить до «Портленд Тімберз» (США).— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 22, 2025
Дізнайтеся більше: https://t.co/6vsOMcxw7d.
🧡 ФК «Шахтар» дякує Кевіну Келсі за внесок у перемоги й досягнення команди та бажає нових успіхів і звершень у подальшій футбольній карʼєрі!#Shakhtar pic.twitter.com/ZKUm8rsRPn
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