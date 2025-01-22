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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 15:55 | Обновлено 22 января 2025, 15:56
82
0

ФОТО. Уже в месте. Колос прилетел в Турцию на тренировочный сбор

Команда проведет восемь контрольных матчей

22 января 2025, 15:55 | Обновлено 22 января 2025, 15:56
82
0
ФОТО. Уже в месте. Колос прилетел в Турцию на тренировочный сбор
ФК Колос

Участник Украинской Премьер-лиги «Колос» приземлился в Турции, где начнет контрольно-тренировочный сбор перед началом второй части сезона.

Вечером 22 января коллектив проведет первую тренировку. Сбор в Турции продлится до 15 февраля.

Напомним, что «Колос» запланировал восемь товарищеских поединков на собрании.

В турнирной таблице УПЛ клуб из Ковалевки расположился на 11-й позиции, имея в активе 18 очков.

ФОТО. Уже в месте. Колос прилетел в Турцию на зимний сбор

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Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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