Украина. Премьер лига22 января 2025, 15:55 | Обновлено 22 января 2025, 15:56
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ФОТО. Уже в месте. Колос прилетел в Турцию на тренировочный сбор
Команда проведет восемь контрольных матчей
22 января 2025, 15:55 | Обновлено 22 января 2025, 15:56
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Участник Украинской Премьер-лиги «Колос» приземлился в Турции, где начнет контрольно-тренировочный сбор перед началом второй части сезона.
Вечером 22 января коллектив проведет первую тренировку. Сбор в Турции продлится до 15 февраля.
Напомним, что «Колос» запланировал восемь товарищеских поединков на собрании.
В турнирной таблице УПЛ клуб из Ковалевки расположился на 11-й позиции, имея в активе 18 очков.
ФОТО. Уже в месте. Колос прилетел в Турцию на зимний сбор
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