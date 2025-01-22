Источник сообщил детали перехода Сикана в Трабзонспор

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан вскоре перейдет в турецкий «Трабзонспор», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 23-летний футболист сегодня успешно прошел медосмотр в клубе Суперлиги и подписал контракт на 4.5 года.

Отмечается, что сумма трансфера игрока с учетом всех бонусов и процента с перепродажи может достичь 10 миллионов евро. Как сообщалось ранее, гарантированно «горняки» за своего форварда получат лишь 6 миллионов.

В сезоне 2024/25 Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.