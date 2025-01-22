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Турция
22 января 2025, 14:26 | Обновлено 22 января 2025, 14:32
910
1

Источник сообщил детали перехода Сикана в Трабзонспор

Украинский нападающий подписал с турецким клубом контракт на 4.5 года

22 января 2025, 14:26 | Обновлено 22 января 2025, 14:32
910
1
Источник сообщил детали перехода Сикана в Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан вскоре перейдет в турецкий «Трабзонспор», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 23-летний футболист сегодня успешно прошел медосмотр в клубе Суперлиги и подписал контракт на 4.5 года.

Отмечается, что сумма трансфера игрока с учетом всех бонусов и процента с перепродажи может достичь 10 миллионов евро. Как сообщалось ранее, гарантированно «горняки» за своего форварда получат лишь 6 миллионов.

В сезоне 2024/25 Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Даниил Сикан Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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Олександр Січкаренко
Сікану щоб гол забити треба 3 виходи 1 на 1 і пару моментів на пусті ворота то може гол і буде. 
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