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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 12:13 | Обновлено 22 января 2025, 13:22
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1

Уйдут из-за войны? Турецкий гранд планирует переманить четырех игроков УПЛ

Шенол Гюнеш уверен, что проблем с трансферами не будет

22 января 2025, 12:13 | Обновлено 22 января 2025, 13:22
2230
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Уйдут из-за войны? Турецкий гранд планирует переманить четырех игроков УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» собирается осуществить несколько трансферов из украинского чемпионата – наставник клуба Шенол Гюнеш уверен, что никаких проблем с подписаниями не будет.

«Тренер «Трабзонспора» накануне отправился в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Эртугрулом Доганом для обсуждения будущих трансферов. В ходе встречи Доган поделился с Гюнеш своим мнением о приоритетных целях и представил опытному тренеру отчет о том, какие игроки могут быть подписаны. Между тем, по мнению Шенола, преимуществом является то, что многие игроки в Украине хотят покинуть страну из-за войны», – сообщают турецкие журналисты.

По их данным, приоритетными кандидатами на переход в Турцию являются:

  • центральный защитник Денис Попов (Динамо);
  • левый защитник Иракли Азаров (Шахтер);
  • правый вингер Александр Зубков (Шахтер);
  • нападающий Даниил Сикан (Шахтер).
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Динамо Киев Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ Шенол Гюнеш Денис Попов Иракли Азаров Александр Зубков Даниил Сикан российско-украинская война
Микола Титюк Источник: Fotospor
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Lulinnha
В тёплой Турции под пальмами и без тревог с блокпостами. 
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