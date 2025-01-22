Уйдут из-за войны? Турецкий гранд планирует переманить четырех игроков УПЛ
Шенол Гюнеш уверен, что проблем с трансферами не будет
Турецкий «Трабзонспор» собирается осуществить несколько трансферов из украинского чемпионата – наставник клуба Шенол Гюнеш уверен, что никаких проблем с подписаниями не будет.
«Тренер «Трабзонспора» накануне отправился в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Эртугрулом Доганом для обсуждения будущих трансферов. В ходе встречи Доган поделился с Гюнеш своим мнением о приоритетных целях и представил опытному тренеру отчет о том, какие игроки могут быть подписаны. Между тем, по мнению Шенола, преимуществом является то, что многие игроки в Украине хотят покинуть страну из-за войны», – сообщают турецкие журналисты.
По их данным, приоритетными кандидатами на переход в Турцию являются:
- центральный защитник Денис Попов (Динамо);
- левый защитник Иракли Азаров (Шахтер);
- правый вингер Александр Зубков (Шахтер);
- нападающий Даниил Сикан (Шахтер).
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