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Лига Европы
22 января 2025, 12:46 | Обновлено 22 января 2025, 13:25
276
0

Фернандо МУСЛЕРА: «Во втором тайме мы были намного лучше за Динамо»

Голкипер «Галатасарая» прокомментировал игру с украинским клубом

22 января 2025, 12:46 | Обновлено 22 января 2025, 13:25
276
0
Фернандо МУСЛЕРА: «Во втором тайме мы были намного лучше за Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 января, киевское «Динамо» сыграло с турецким клубом «Галатасарай» в седьмом туре Лиги Европы.

Поединок состоялся в Стамбуле на стадионе «Rams Park».

В результате команды не определили сильнейшего, закончив матч со счетом 3:3.

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Капитан «Галатасарая» Фернандо Муслера поделился эмоциями после голевого противостояния с киевским коллективом.

«Во втором тайме мы были намного лучше. У нас было много возможностей, но мы принимали неправильные решения. Мы не смогли забить второй гол. Честно говоря, мы все сделали, и я чувствую облегчение. Вся команда сражалась очень хорошо. Наши соперники ждут ошибок, особенно в выездных матчах, но нам нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Иногда в футболе возникает необходимость вот так проснуться. Это пробуждение также повлияет на следующий матч», – ответил Муслера.

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо Фернандо Муслера
Андрій Вітренко Источник: ФК Галатасарай
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