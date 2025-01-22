Фернандо МУСЛЕРА: «Во втором тайме мы были намного лучше за Динамо»

Во вторник, 21 января, киевское «Динамо» сыграло с турецким клубом «Галатасарай» в седьмом туре Лиги Европы.

Поединок состоялся в Стамбуле на стадионе «Rams Park».

В результате команды не определили сильнейшего, закончив матч со счетом 3:3.

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Капитан «Галатасарая» Фернандо Муслера поделился эмоциями после голевого противостояния с киевским коллективом.

«Во втором тайме мы были намного лучше. У нас было много возможностей, но мы принимали неправильные решения. Мы не смогли забить второй гол. Честно говоря, мы все сделали, и я чувствую облегчение. Вся команда сражалась очень хорошо. Наши соперники ждут ошибок, особенно в выездных матчах, но нам нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Иногда в футболе возникает необходимость вот так проснуться. Это пробуждение также повлияет на следующий матч», – ответил Муслера.