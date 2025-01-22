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Арсенал
22.01.2025 22:00 - : -
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
22 января 2025, 02:03 |
9
0

Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 02:03 |
9
0
Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и загребским «Динамо».

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в столице Англии Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Динамо Загреб
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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