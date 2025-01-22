Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву
В среду, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и загребским «Динамо».
Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в столице Англии Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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