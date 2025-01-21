Трансферные слухи по Зинченко. Переход в Боруссию все ближе?
Немецкий клуб все еще заинтересован в подписании украинца
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко все еще может перейти в зимнее трансферное окно в дортмундскую «Боруссию».
Как сообщает журналист Флориан Платтенберг, немецкий клуб продолжает работать над подписанием Ренату Вейги из «Челси». Но пока стороны далеки от соглашения – разница между их запросами относительно полугодовой аренды 21-летнего португальца составляет 3 млн евро.
Зинченко же, как информирует Платтенберг, остается альтернативой Вейге для «Боруссии», хотя и является более дорогим подписанием.
Параллельно на португальского защитника «Челси» претендует также туринский «Ювентус», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо. В ближайшее время клубы планировали провести новый раунд переговоров по Вейге.
Также The Athletic отмечает, что удачная игра за «Арсенал» Майлза Льюиса-Скелли может открыть дверь для того, чтобы зимой клуб покинул кто-то из его конкурентов – Киран Тирни, Якуб Кивер или Зинченко.
Ранее журналист Дхармеш Шет рассказал, при каком условии Зинченко сменит клуб в январе.
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