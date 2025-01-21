Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферные слухи по Зинченко. Переход в Боруссию все ближе?
Англия
21 января 2025, 15:58 |
131
0

Трансферные слухи по Зинченко. Переход в Боруссию все ближе?

Немецкий клуб все еще заинтересован в подписании украинца

21 января 2025, 15:58 |
131
0
Трансферные слухи по Зинченко. Переход в Боруссию все ближе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко все еще может перейти в зимнее трансферное окно в дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает журналист Флориан Платтенберг, немецкий клуб продолжает работать над подписанием Ренату Вейги из «Челси». Но пока стороны далеки от соглашения – разница между их запросами относительно полугодовой аренды 21-летнего португальца составляет 3 млн евро.

Зинченко же, как информирует Платтенберг, остается альтернативой Вейге для «Боруссии», хотя и является более дорогим подписанием.

Параллельно на португальского защитника «Челси» претендует также туринский «Ювентус», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо. В ближайшее время клубы планировали провести новый раунд переговоров по Вейге.

Также The Athletic отмечает, что удачная игра за «Арсенал» Майлза Льюиса-Скелли может открыть дверь для того, чтобы зимой клуб покинул кто-то из его конкурентов – Киран Тирни, Якуб Кивер или Зинченко.

Ранее журналист Дхармеш Шет рассказал, при каком условии Зинченко сменит клуб в январе.

По теме:
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Ждет трансфер. Форвард Шахтера не полетел с командой на матч Лиги чемпионов
Источник: Шахтер не собирается снижать цену на Зубкова. Сколько хотят?
Александр Зинченко Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Ренату Вейга Челси Киран Тирни Якуб Кивиор Майлз Льюис-Скелли
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Бокс | 21 января 2025, 09:15 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 

Британец видит очевидную победу украинца

Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»
Футбол | 21 января 2025, 15:05 1
Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»
Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»

После зимнего тайм-аута для киевского «Динамо» евровесна начнется в Стамбуле

Доигралась. Экс-коуч Джоковича больше не собирается тренировать Рыбакину
Теннис | 21.01.2025, 11:55
Доигралась. Экс-коуч Джоковича больше не собирается тренировать Рыбакину
Доигралась. Экс-коуч Джоковича больше не собирается тренировать Рыбакину
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
Бокс | 21.01.2025, 11:01
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21.01.2025, 06:59
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 15
Хоккей
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 8
Бокс
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 2
Футбол
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
20.01.2025, 13:12 1
Футбол
Реал хочет подписать звезду ПСЖ. О его трансфере попросил Мбаппе
Реал хочет подписать звезду ПСЖ. О его трансфере попросил Мбаппе
20.01.2025, 13:50
Футбол
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
20.01.2025, 19:21 1
Футбол
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 68
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем