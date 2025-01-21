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Товарищеские матчи
Ворскла
21.01.2025 10:00 – FT 1 : 1
Баник
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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 13:40 | Обновлено 21 января 2025, 14:18
271
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Кулач реализовал пенальти. Ворскла сыграла вничью с Баником

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21 января 2025, 13:40 | Обновлено 21 января 2025, 14:18
271
0
Кулач реализовал пенальти. Ворскла сыграла вничью с Баником
ФК Ворскла. Владислав Кулач

Полтавская «Ворскла» в контрольном матче встретилась с представителем Чехии клубом «Баник». На 12-й минуте Кулач вывел «Ворсклу» вперед, реализовав пенальти. Соперник отыгрался на 32-й минуте.

Владислав Кулач находится в «Ворскле» на просмотре. Игрок уже выступал за полтавский клуб в 2017-2019 и 2020-2021 годах. В сезоне УПЛ2020/21 Кулач забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. С августа 2024 года Кулач находится в статусе свободного агента.

Во втором тайме тренерский штаб «Ворсклы» произвел ряд замен. На поле вышли два игрока, находящихся на просмотре. А вот счет не изменился. Следующий контрольный матч «Ворскла» проведет 23 января с клубом «Малишева» из Косово.

Товарищеский матч. 21 января. Анталия.

«Ворскла» - «Баник» (Острава, Чехия) – 1:1

Голы: Кулач (12, с пенальти) - Кубала (32)

«Ворскла» (1-й тайм): Домолега, Хрипчук, Павлюк, Бацула, Авдили, Малыш, Пердута, Салабай, Мякушко, Ндукве, Кулач.

Запасные: Гучек, Скляр, Челядин, Нестеренко, Иеде, Кане, Островский.

«Ворскла» (2-й тайм): ИНП (игрок на просмотре), Хрипчук, Гучек, Малыш, Скляр, Челядин, Нестеренко, ИНП, Иеде, Кане, Островский.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» взяла двух игроков на просмотр во время учебно-тренировочных сборов.

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Ворскла Полтава Владислав Кулач Баник Острава учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: ФК Ворскла
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