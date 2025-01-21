Маркевич раскритиковал Полесья, ЛНЗ и Карпаты из-за трансферов

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил уровень Украинской Премьер-лиги, раскритиковав «Полесье», ЛНЗ и «Карпаты» за трансферы легионеров.

«Наш чемпионат в целом проходит на средних скоростях. Мне так кажется, что часто динамовцы еще до игры в УПЛ уже знают, что они ее выиграют или не проиграют по крайней мере. Почти все команды из Украины против Динамо играют от обороны, закрываются, а на евроарене все совсем не так. Там совсем другой уровень оппозиции, скорости, класс игроков. Вот и есть. При этом проблема.

Я понимаю, что очень непросто сейчас прокручивать трансферы, но Шовковскому нужно как-то разбавить команду несколькими качественными легионерами, двумя-тремя, тогда игра Динамо заиграет новыми красками. Но подчеркиваю, что покупать нужно действительно классных легионеров, а не таких, как берет Полесье или ЛНЗ, или Карпаты. Я так смотрю на них, ну не то… Не тот уровень», – сказал специалист.

Ранее Мирон Маркевич назвал футболиста, которого не будет «Динамо» в матче с «Галатасараем».