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Лига чемпионов
21 января 2025, 12:26 |
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0

Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 21 января в 22:00 по Киеву

21 января 2025, 12:26 |
21
0
Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Лилль».

Матч пройдет на стадионе «Энфилд», который находится в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Лилль
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смотреть онлайн Лига чемпионов Ливерпуль Лилль
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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