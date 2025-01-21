Лига чемпионов21 января 2025, 12:26 |
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Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 21 января в 22:00 по Киеву
21 января 2025, 12:26 |
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Во вторник, 21 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Лилль».
Матч пройдет на стадионе «Энфилд», который находится в Ливерпуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – ЛилльСмотреть трансляцию
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