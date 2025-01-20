Еще один игрок. Полесье перейдет в Черноморец на правах аренды

В период зимнего антракта в чемпионате житомирское «Полесье» не обойдется без серьезных кадровых изменений.

На данный момент этот клуб уже приобрел нескольких новых исполнителей, которые займут места выбывших игроков, список которых в последнее время расширился.

Как стало известно Sport.ua, кроме Эмиля Мустафаева и Богдана Панчишина в аренду в «Черноморец» житомирский клуб отдал еще одного футболиста. Им является левый защитник Сергей Корнийчук.

В осенней части сезона 2024/25 он играл во второй лиге за «Полесье-2», а незадолго до зимнего перерыва был включен в заявку главной команды на матч с луганской «Зарей». Однако на поле в нем так и не появился.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» возьмет в аренду двух игроков «Полесья».