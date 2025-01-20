Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще один игрок. Полесье перейдет в Черноморец на правах аренды
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 22:52 |
324
0

Еще один игрок. Полесье перейдет в Черноморец на правах аренды

Состав «моряков» пополнит уже третий футболист

20 января 2025, 22:52 |
324
0
Еще один игрок. Полесье перейдет в Черноморец на правах аренды
ФК Полесье. Сергей Корнийчук

В период зимнего антракта в чемпионате житомирское «Полесье» не обойдется без серьезных кадровых изменений.

На данный момент этот клуб уже приобрел нескольких новых исполнителей, которые займут места выбывших игроков, список которых в последнее время расширился.

Как стало известно Sport.ua, кроме Эмиля Мустафаева и Богдана Панчишина в аренду в «Черноморец» житомирский клуб отдал еще одного футболиста. Им является левый защитник Сергей Корнийчук.

В осенней части сезона 2024/25 он играл во второй лиге за «Полесье-2», а незадолго до зимнего перерыва был включен в заявку главной команды на матч с луганской «Зарей». Однако на поле в нем так и не появился.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» возьмет в аренду двух игроков «Полесья».

По теме:
Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник для Малиновского. Дженоа арендовал полузащитника
Шахтер тянет с ответом о продаже хавбека, который хочет покинуть Украину
Полесье Житомир Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ инсайд аренда игрока Эмиль Мустафаев Сергей Корнийчук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
Футбол | 20 января 2025, 20:11 15
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер

Команду Жузепа Гвардиолы пополнил Абдукодир Хусанов

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 20 января 2025, 00:07 15
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал

Неожиданный успех сборной U-25

ФОТО. Как жена Ярмоленка отметила день рождения. В Испании. Мужа не было
Футбол | 20.01.2025, 22:54
ФОТО. Как жена Ярмоленка отметила день рождения. В Испании. Мужа не было
ФОТО. Как жена Ярмоленка отметила день рождения. В Испании. Мужа не было
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Бокс | 20.01.2025, 15:29
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2025, 07:23
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
19.01.2025, 07:41 26
Бокс
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
19.01.2025, 13:02
Футбол
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 3
Футбол
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
18.01.2025, 20:08 10
Бокс
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
19.01.2025, 20:49
Футбол
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
20.01.2025, 00:10 2
Хоккей
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем