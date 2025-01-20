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  4. Неймар хочет от Аль-Хиляля 65 млн долларов за расторжение контратка
Саудовская Аравия
20 января 2025, 17:45 | Обновлено 20 января 2025, 17:46
724
2

Неймар хочет от Аль-Хиляля 65 млн долларов за расторжение контратка

Сейчас переход в «Сантос» затягивается

20 января 2025, 17:45 | Обновлено 20 января 2025, 17:46
724
2
Неймар хочет от Аль-Хиляля 65 млн долларов за расторжение контратка
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар не готов разрывать контракт с клубом по соглашению сторон.

По информации издания Globo, бразилец намерен получить 65 миллионов долларов за выполнение условий контракта.

Неймар якобы уже провел переговоры с «Сантосом». Предварительно было договорено, что игрок перейдет в бразильский клуб на правах аренды, но теперь «Аль-Хиляль» хочет расторгнуть контракт с игроком по соглашению сторон.

Если клуб из Саудовской Аравии согласится расторгнуть контракт в одностороннем порядке, то сумма в 65 миллионов долларов будет растянута на несколько платежей.

Ранее стало известно, сколько Неймар заработал за 42 минуты на поле за «Аль-Хиляль».

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Неймар расторжение контракта
Олександр Сільченко Источник: Globo Esporte
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Комментарии 2
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Saar
Ааа, Неймар красава: за 2024 рік -42 хвилини гри і пару сотень лямів, ще й тут за розірвання контракту 60+🤣🤣🤣 видоїть клуб по повній🤣🤣🤣. 
От як потрібно заробляти!🤣🤣
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+2
Gargantua81
неплохо ))
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