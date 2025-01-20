Неймар хочет от Аль-Хиляля 65 млн долларов за расторжение контратка

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар не готов разрывать контракт с клубом по соглашению сторон.

По информации издания Globo, бразилец намерен получить 65 миллионов долларов за выполнение условий контракта.

Неймар якобы уже провел переговоры с «Сантосом». Предварительно было договорено, что игрок перейдет в бразильский клуб на правах аренды, но теперь «Аль-Хиляль» хочет расторгнуть контракт с игроком по соглашению сторон.

Если клуб из Саудовской Аравии согласится расторгнуть контракт в одностороннем порядке, то сумма в 65 миллионов долларов будет растянута на несколько платежей.

Ранее стало известно, сколько Неймар заработал за 42 минуты на поле за «Аль-Хиляль».