Неймар хочет от Аль-Хиляля 65 млн долларов за расторжение контратка
Сейчас переход в «Сантос» затягивается
32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар не готов разрывать контракт с клубом по соглашению сторон.
По информации издания Globo, бразилец намерен получить 65 миллионов долларов за выполнение условий контракта.
Неймар якобы уже провел переговоры с «Сантосом». Предварительно было договорено, что игрок перейдет в бразильский клуб на правах аренды, но теперь «Аль-Хиляль» хочет расторгнуть контракт с игроком по соглашению сторон.
Если клуб из Саудовской Аравии согласится расторгнуть контракт в одностороннем порядке, то сумма в 65 миллионов долларов будет растянута на несколько платежей.
Ранее стало известно, сколько Неймар заработал за 42 минуты на поле за «Аль-Хиляль».
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