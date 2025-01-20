Повторение клубного рекорда. Названа сумма трансфера Батисты в Полесье

26-летний уругвайский форвард «Некаксы» Факундо Батиста сегодня официально стал новобранцем «Полесья».

Официально стороны решили не разглашать финансовые подробности сделки, но по данным портала Transfermarkt, за Батисту «волки» заплатили 1 миллион евро.

Это стало повторением клубного рекорда «Полесья» по входящим трансферам.

Ранее по 1 миллиону евро житомирский клуб платил за бразильца Таллеса Косту и венесуэльца Луифера Эрнандеса.

Напомним, контракт Факундо Батисты с «Полесьем» оформлен на три года с опцией продления еще на сезон.