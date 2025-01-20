Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Повторение клубного рекорда. Названа сумма трансфера Батисты в Полесье
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 11:19 |
1094
1

Повторение клубного рекорда. Названа сумма трансфера Батисты в Полесье

На уругвайского форварда «волкам» пришлось раскошелиться

20 января 2025, 11:19 |
1094
1
Повторение клубного рекорда. Названа сумма трансфера Батисты в Полесье
instagram.com/fcpolissya

26-летний уругвайский форвард «Некаксы» Факундо Батиста сегодня официально стал новобранцем «Полесья».

Официально стороны решили не разглашать финансовые подробности сделки, но по данным портала Transfermarkt, за Батисту «волки» заплатили 1 миллион евро.

Это стало повторением клубного рекорда «Полесья» по входящим трансферам.

Ранее по 1 миллиону евро житомирский клуб платил за бразильца Таллеса Косту и венесуэльца Луифера Эрнандеса.

Напомним, контракт Факундо Батисты с «Полесьем» оформлен на три года с опцией продления еще на сезон.

transfermarkt.com

По теме:
ВИДЕО. Пародия на топ-сериал. Карпаты оригинально презентовали руховцев
«Довбик делает разницу». В Италии оценили летние трансферы Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе четырех лидеров в состав Карпат
Факундо Батиста Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Некакса Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо
Футбол | 20 января 2025, 10:11 2
«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо
«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо

Полузащитник «Полесья» прокомментировал свой уход из киевского клуба

Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 20 января 2025, 04:10 58
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025

Элина в двух сетах одолела Веронику Кудерметову в 4-м раунде австралийского мейджора

Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Футбол | 20.01.2025, 08:03
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2025, 07:23
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Что случилось? Монфис не сумел доиграть матч 1/8 финала Aus Open и вылетел
Теннис | 20.01.2025, 11:15
Что случилось? Монфис не сумел доиграть матч 1/8 финала Aus Open и вылетел
Что случилось? Монфис не сумел доиграть матч 1/8 финала Aus Open и вылетел
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Турист
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
19.01.2025, 09:26 1
Бокс
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
18.01.2025, 18:55 27
Футбол
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
19.01.2025, 20:49
Футбол
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
18.01.2025, 23:22 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
18.01.2025, 15:04 4
Бокс
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 3
Бокс
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 12
Хоккей
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем