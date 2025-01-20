Повторение клубного рекорда. Названа сумма трансфера Батисты в Полесье
На уругвайского форварда «волкам» пришлось раскошелиться
26-летний уругвайский форвард «Некаксы» Факундо Батиста сегодня официально стал новобранцем «Полесья».
Официально стороны решили не разглашать финансовые подробности сделки, но по данным портала Transfermarkt, за Батисту «волки» заплатили 1 миллион евро.
Это стало повторением клубного рекорда «Полесья» по входящим трансферам.
Ранее по 1 миллиону евро житомирский клуб платил за бразильца Таллеса Косту и венесуэльца Луифера Эрнандеса.
Напомним, контракт Факундо Батисты с «Полесьем» оформлен на три года с опцией продления еще на сезон.
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