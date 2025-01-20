«Особый день для меня». Алаба сыграл впервые с 2023 года

Защитник мадридского «Реала» и сборной Давид Алаба впервые за долгое время вышел на футбольное поле после травмы крестообразной связки колена.

Центральный защитник появился в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (4:1). Главный тренер выпустил игрока на 76-й минуте вместо Антонио Рюдигера.

В общей сложности австриец находился вне команды 399 дней, последний поединок с участием Давида состоялся 17 декабря 2023 против «Вильярреала» в Ла лиге (4:1)

«Я очень счастлив. Это особенный день для меня. Я благодарю болельщиков. Я долго ждал этого момента, потому что прошлый год был очень тяжелым и долгим. Я очень много работал каждый день, ожидая этого момента. Возвратиться домой было очень приятно.

Команда мне очень помогла, и без моих товарищей по команде, медицинскому персоналу, физиотерапевтам и реабилитологам было бы труднее. Они очень помогали мне каждый день, упорно работая каждый день», – сказал Алаба.