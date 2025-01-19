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Испания
19 января 2025, 17:46 | Обновлено 19 января 2025, 18:12
279
0

Реал – Лас-Пальмас. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги

19 января 2025, 17:46 | Обновлено 19 января 2025, 18:12
279
0
Реал – Лас-Пальмас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 января, проходит матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча смотрите LIVE в Telegram-канале Sport.ua.

На первой минуте встречи нападающий гостей Фабиу Силва вывел «Лас-Пальмас» вперед.

Спустя 17-минут звездный форвард сливочных Килиан Мбаппе сравнял счет с пенальти.

Ла Лига. 20-й тур. 19 января

Реал – Лас-Пальмас – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Мбаппе, 18 (пен) – Фабиу Силва, 1

ГОЛ! 0:1 Фабиу Силва, 1

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 18

ГОЛ! 2:1 Диас, 33

ГОЛ! 3:1 Мбаппе, 36

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Реал Мадрид Лас-Пальмас видео голов и обзор Фабиу Силва Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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