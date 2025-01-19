Реал – Лас-Пальмас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 19 января, проходит матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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На первой минуте встречи нападающий гостей Фабиу Силва вывел «Лас-Пальмас» вперед.
Спустя 17-минут звездный форвард сливочных Килиан Мбаппе сравнял счет с пенальти.
Ла Лига. 20-й тур. 19 января
Реал – Лас-Пальмас – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Мбаппе, 18 (пен) – Фабиу Силва, 1
ГОЛ! 0:1 Фабиу Силва, 1
ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 18
ГОЛ! 2:1 Диас, 33
ГОЛ! 3:1 Мбаппе, 36
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