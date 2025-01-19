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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
19.01.2025 17:15 - : -
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2025, 14:52 | Обновлено 19 января 2025, 14:57
16
0

Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 января в 17:15 поединок 20-го тура испанской Ла Лиги

19 января 2025, 14:52 | Обновлено 19 января 2025, 14:57
16
0
Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Лас-Пальмос

19 января в рамках 20-го тура Ла лиги состоится поединок между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Поединок будет принимать стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Начало встречи запланировано в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Лас-Пальмас
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Реал Мадрид Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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