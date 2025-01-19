19 января в рамках 20-го тура Ла лиги состоится поединок между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Поединок будет принимать стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Начало встречи запланировано в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция