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Англия19 января 2025, 14:52 | Обновлено 19 января 2025, 14:57
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Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 января в 17:15 поединок 20-го тура испанской Ла Лиги
19 января 2025, 14:52 | Обновлено 19 января 2025, 14:57
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19 января в рамках 20-го тура Ла лиги состоится поединок между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом».
Поединок будет принимать стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Начало встречи запланировано в 17:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Лас-ПальмасСмотреть трансляцию
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