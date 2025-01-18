Александрия определилась со всеми спаррингами на турецком сборе
Команда Руслана Ротаня сыграет еще четыре матча
Как стало известно Sport.ua «Александрия» вчера подписала контракты еще с четырьмя соперниками во второй половине турецкого этапа подготовки.
По имеющимся данным 4 февраля подопечные Руслана Ротаня померяются силами с «Фредерисией» из Дании, 8-го – с «Аудой» (Латвия). На 12 февраля запланированы два контрольных поединка: утром – с молдавским «Петрокубом», вечером – с грузинской «Иберией 1999».
Напомним, что первыми зимними новичками горожан стали легионеры Тео Ндика Матаму из Франции и Теди Цара из Албании.
Ранее мы сообщали, что назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному.
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