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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 16:01 | Обновлено 18 января 2025, 16:07
62
0

Александрия определилась со всеми спаррингами на турецком сборе

Команда Руслана Ротаня сыграет еще четыре матча

18 января 2025, 16:01 | Обновлено 18 января 2025, 16:07
62
0
Александрия определилась со всеми спаррингами на турецком сборе
ФК Александрия

Как стало известно Sport.ua «Александрия» вчера подписала контракты еще с четырьмя соперниками во второй половине турецкого этапа подготовки.

По имеющимся данным 4 февраля подопечные Руслана Ротаня померяются силами с «Фредерисией» из Дании, 8-го – с «Аудой» (Латвия). На 12 февраля запланированы два контрольных поединка: утром – с молдавским «Петрокубом», вечером – с грузинской «Иберией 1999».

Напомним, что первыми зимними новичками горожан стали легионеры Тео Ндика Матаму из Франции и Теди Цара из Албании.

Ранее мы сообщали, что назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному.

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Александрия Ауда Кекава Петрокуб Хынчешты инсайд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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