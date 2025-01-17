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  4. Изменения. Известна судьба Окона на просмотре в Динамо
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 21:31 |
752
1

Изменения. Известна судьба Окона на просмотре в Динамо

Южноафриканский футболист проведет с киевским коллективом еще неделю

17 января 2025, 21:31 |
752
1
Изменения. Известна судьба Окона на просмотре в Динамо
ФК Динамо Киев. Име Окон

Южноафриканский центральный защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон получит еще 1 шанс проявиться себя на просмотр в киевском «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, главный тренер киевского клуба Александр Шовковский дал 20-летнему футболисту еще неделю на то, чтобы проявить себя. Изначально Окон должен был провести на сборах «Динамо» в Турции неделю.

Име Окон провел 3 матча в составе киевской команды на сборах.

Ранее сообщалось о том, что в «Рухе» отреагировали на слухи об отказе «Динамо» от Слюбика.

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Име Окон Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы просмотр игроков ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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