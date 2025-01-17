ВИДЕО. Динамо попрощалось с полузащитником Шепелевым

26-летний Владимир Шепелев покинул киевское «Динамо».

Шепелев является воспитанником «Динамо». Он начинал свою карьеру в юношеских и молодежных командах клуба, а дебютировал за основной состав 25 февраля 2017 года в матче против луганской «Зари» (2:1).

За шесть лет в первой команде Владимир провел более 200 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. В составе «бело-синих» он завоевал немало трофеев: стал чемпионом Украины, дважды выиграл Кубок Украины и трижды - Суперкубок Украины. Также Шепелев имеет значительный опыт выступлений в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Клуб поблагодарил Владимира за многолетнее сотрудничество, а также вспомнил его самые яркие моменты в футболке «Динамо».