ВИДЕО. Динамо попрощалось с полузащитником Шепелевым
В клубе вспомнили яркие моменты Владимира в карьере
26-летний Владимир Шепелев покинул киевское «Динамо».
Шепелев является воспитанником «Динамо». Он начинал свою карьеру в юношеских и молодежных командах клуба, а дебютировал за основной состав 25 февраля 2017 года в матче против луганской «Зари» (2:1).
За шесть лет в первой команде Владимир провел более 200 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. В составе «бело-синих» он завоевал немало трофеев: стал чемпионом Украины, дважды выиграл Кубок Украины и трижды - Суперкубок Украины. Также Шепелев имеет значительный опыт выступлений в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Клуб поблагодарил Владимира за многолетнее сотрудничество, а также вспомнил его самые яркие моменты в футболке «Динамо».
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