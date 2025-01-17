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  4. ВИДЕО. Динамо попрощалось с полузащитником Шепелевым
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 15:54 |
1560
1

ВИДЕО. Динамо попрощалось с полузащитником Шепелевым

В клубе вспомнили яркие моменты Владимира в карьере

17 января 2025, 15:54 |
1560
1
ВИДЕО. Динамо попрощалось с полузащитником Шепелевым
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

26-летний Владимир Шепелев покинул киевское «Динамо».

Шепелев является воспитанником «Динамо». Он начинал свою карьеру в юношеских и молодежных командах клуба, а дебютировал за основной состав 25 февраля 2017 года в матче против луганской «Зари» (2:1).

За шесть лет в первой команде Владимир провел более 200 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. В составе «бело-синих» он завоевал немало трофеев: стал чемпионом Украины, дважды выиграл Кубок Украины и трижды - Суперкубок Украины. Также Шепелев имеет значительный опыт выступлений в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Клуб поблагодарил Владимира за многолетнее сотрудничество, а также вспомнил его самые яркие моменты в футболке «Динамо».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Dfs2262ar
И, начнись сральня между киевскими и донецкими)))
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