Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
18.01.2025 14:30 – 15 0 : 1
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2025, 14:30 |
285
1

Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 14:30 матч чемпионата Англии

18 января 2025, 14:30 |
285
1
Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Борнмут».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Борнмут
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
По теме:
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Забарный сыграет с первых минут. Стартовые составы матча Ньюкасл – Борнмут
Ньюкасл Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы знаем». Эксперт поведал, может ли гранд Ла Лиги интересоваться Трубиным
Футбол | 18 января 2025, 14:02 0
«Мы знаем». Эксперт поведал, может ли гранд Ла Лиги интересоваться Трубиным
«Мы знаем». Эксперт поведал, может ли гранд Ла Лиги интересоваться Трубиным

Юрий Вирт считает, что «Барселона» должна обратить внимание на украинца

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 18 января 2025, 08:55 7
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Поединок состоится 18 января, ориентировочное время начала игры – в 10:00 по Киеву

Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18.01.2025, 11:59
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Бокс | 18.01.2025, 07:34
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Бокс | 18.01.2025, 08:10
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
іван гураль
Не знав, що Забарний в Брентфорд перейшов лол
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
17.01.2025, 09:18
Футбол
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47
Футбол
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
16.01.2025, 09:08 3
Бокс
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 25
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем