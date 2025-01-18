Англия18 января 2025, 14:30 |
285
1
Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 14:30 матч чемпионата Англии
18 января 2025, 14:30 |
285
1
В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Борнмут».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – БорнмутСмотреть трансляцию
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2025, 14:02 0
Юрий Вирт считает, что «Барселона» должна обратить внимание на украинца
Теннис | 18 января 2025, 08:55 7
Поединок состоится 18 января, ориентировочное время начала игры – в 10:00 по Киеву
Теннис | 18.01.2025, 11:59
Бокс | 18.01.2025, 07:34
Бокс | 18.01.2025, 08:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Не знав, що Забарний в Брентфорд перейшов лол
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2025, 09:18
17.01.2025, 10:47
17.01.2025, 14:37 50
16.01.2025, 09:08 3
17.01.2025, 01:10 25
16.01.2025, 18:49 4
17.01.2025, 07:45 3