Богдан КОГУТ: «Для меня Вереск стал родной командой»
Вратарь ровенчан прокомментировал продление контракта с народным клубом
Украинский вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут прокомментировал подписание нового контракта с народным клубом:
«Мы продлили контракт на один год еще и я рад, что с «Вересом» мы продолжаем наше сотрудничество. Для меня это уже родная команда стала, потому что большинство своих профессиональных матчей я сыграл именно в «Вересе», в Ровно, поэтому это очень классно.
По контракту я хочу поблагодарить наших тренеров всех, потому что они важную роль в этом сыграли. Также нашему руководству и президенту, потому что зная, как он хочет развивать молодых, все же в 37 лет было нелегко подписать этот контракт».
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