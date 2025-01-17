Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан КОГУТ: «Для меня Вереск стал родной командой»
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 15:03 | Обновлено 17 января 2025, 15:04
123
0

Богдан КОГУТ: «Для меня Вереск стал родной командой»

Вратарь ровенчан прокомментировал продление контракта с народным клубом

17 января 2025, 15:03 | Обновлено 17 января 2025, 15:04
123
0
Богдан КОГУТ: «Для меня Вереск стал родной командой»
НК Верес. Богдан Когут

Украинский вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут прокомментировал подписание нового контракта с народным клубом:

«Мы продлили контракт на один год еще и я рад, что с «Вересом» мы продолжаем наше сотрудничество. Для меня это уже родная команда стала, потому что большинство своих профессиональных матчей я сыграл именно в «Вересе», в Ровно, поэтому это очень классно.

По контракту я хочу поблагодарить наших тренеров всех, потому что они важную роль в этом сыграли. Также нашему руководству и президенту, потому что зная, как он хочет развивать молодых, все же в 37 лет было нелегко подписать этот контракт».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб в УПЛ
Покинет Баварию? Альфонсо Дэвис отказался продлевать контракт
Без Шапаренко. Грицай назвал символическую сборную первой части сезона УПЛ
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно продление контракта Богдан Когут Украинская Премьер-лига
Дмитро Вус Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Футбол | 16 января 2025, 21:58 1
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен

Звездный швед выделил бразильского Роналдо

Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Теннис | 17 января 2025, 06:18 74
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025

Марта уступила Пауле Бадосе в трех сетах в матче 3-го раунда австралийского мейджора

Скандал Лунина. Экс-арбитр однозначно заявил, привез ли украинец пенальти
Футбол | 17.01.2025, 12:11
Скандал Лунина. Экс-арбитр однозначно заявил, привез ли украинец пенальти
Скандал Лунина. Экс-арбитр однозначно заявил, привез ли украинец пенальти
ОФИЦИАЛЬНО. Колос разорвал контракт с украинским полузащитником
Футбол | 17.01.2025, 14:12
ОФИЦИАЛЬНО. Колос разорвал контракт с украинским полузащитником
ОФИЦИАЛЬНО. Колос разорвал контракт с украинским полузащитником
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Футбол | 17.01.2025, 01:10
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
15.01.2025, 10:14
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
16.01.2025, 09:08 3
Бокс
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 237
Футбол
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 7
Футбол
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 2
Футбол
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
16.01.2025, 07:48 1
Бокс
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем