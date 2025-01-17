Богдан КОГУТ: «Для меня Вереск стал родной командой»

Украинский вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут прокомментировал подписание нового контракта с народным клубом:

«Мы продлили контракт на один год еще и я рад, что с «Вересом» мы продолжаем наше сотрудничество. Для меня это уже родная команда стала, потому что большинство своих профессиональных матчей я сыграл именно в «Вересе», в Ровно, поэтому это очень классно.

По контракту я хочу поблагодарить наших тренеров всех, потому что они важную роль в этом сыграли. Также нашему руководству и президенту, потому что зная, как он хочет развивать молодых, все же в 37 лет было нелегко подписать этот контракт».