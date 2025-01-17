ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед может вернуться к тренерской работе

Турецкий «Бешикташ» официально объявил о начале переговоров о назначении на должность главного тренера команды норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.

Легендарный экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» остается без тренерской работы с 2021 года – тогда его уволили из «МЮ» после почти 3 лет работы в клубе.

После 18 туров чемпионата Турции «Бешикташ» занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от лидера турнира, «Галатасарая», на 20 очков.

Ранее сообщалось, что Уле Гуннар Сульшер может возглавить «Лестер».