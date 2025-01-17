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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед может вернуться к тренерской работе
Турция
17 января 2025, 13:12 |
1006
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед может вернуться к тренерской работе

Уле Гуннар Сульшер ведет переговоры с «Бешикташем»

17 января 2025, 13:12 |
1006
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед может вернуться к тренерской работе
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Турецкий «Бешикташ» официально объявил о начале переговоров о назначении на должность главного тренера команды норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.

Легендарный экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» остается без тренерской работы с 2021 года – тогда его уволили из «МЮ» после почти 3 лет работы в клубе.

После 18 туров чемпионата Турции «Бешикташ» занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от лидера турнира, «Галатасарая», на 20 очков.

Ранее сообщалось, что Уле Гуннар Сульшер может возглавить «Лестер».

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Уле Гуннар Сульшер Бешикташ Манчестер Юнайтед чемпионат Турции по футболу назначение тренера
Дмитро Вус Источник: ФК Бешикташ
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