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Украина. Первая лига
17 января 2025, 09:51 | Обновлено 17 января 2025, 10:57
586
0

Провел в УПЛ 160 матчей. Клуб Первой лиги подписал опытного хавбека

Никита Татарков присоединился к ФК ЮКСА на правах свободного агента

17 января 2025, 09:51 | Обновлено 17 января 2025, 10:57
586
0
Провел в УПЛ 160 матчей. Клуб Первой лиги подписал опытного хавбека
ФК ЮКСА. Никита Татарков

Украинский полузащитник Никита Татарков, который последние полгода был без клуба, продолжит карьеру в Первой лиге – о его подписании объявил ФК ЮКСА в социальных сетях.

«Крестоносцы», рады видеть в команде Никиту Татаркова! В элитном дивизионе чемпионатов Украины сыграл более 160 поединков, отличился шестью голами и отдал 16 голевых передач. В сезоне 2023/24 вместе с «Кривбассом» завоевал бронзовые награды УПЛ. В период 2013–15 Никита вызывался в ряды юношеских сборных Украины», – сообщила пресс-служба клуба.

Летом прошлого года Татарков покинул «Кривбасс» и с тех пор пребывал в статусе свободного агента. В Украине также играл за «Металлург» (Запорожье), одесский «Черноморец», «Львов» и «Ворсклу» (Полтава).

Ранее сообщалось, что Татарков продолжит карьеру в клубе Первой лиги.

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Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог Никита Татарков свободный агент
Микола Титюк Источник: ФК ЮКСА
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