Провел в УПЛ 160 матчей. Клуб Первой лиги подписал опытного хавбека

Украинский полузащитник Никита Татарков, который последние полгода был без клуба, продолжит карьеру в Первой лиге – о его подписании объявил ФК ЮКСА в социальных сетях.

«Крестоносцы», рады видеть в команде Никиту Татаркова! В элитном дивизионе чемпионатов Украины сыграл более 160 поединков, отличился шестью голами и отдал 16 голевых передач. В сезоне 2023/24 вместе с «Кривбассом» завоевал бронзовые награды УПЛ. В период 2013–15 Никита вызывался в ряды юношеских сборных Украины», – сообщила пресс-служба клуба.

Летом прошлого года Татарков покинул «Кривбасс» и с тех пор пребывал в статусе свободного агента. В Украине также играл за «Металлург» (Запорожье), одесский «Черноморец», «Львов» и «Ворсклу» (Полтава).

Ранее сообщалось, что Татарков продолжит карьеру в клубе Первой лиги.