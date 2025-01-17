Нашли замену Хвичи. Наполи нацелился на игрока Боруссии Дортмунд
Сейчас ожидается переход грузинского полузащитника в ПСЖ
21-летний немецкий футболист дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми находится в поле зрения скаутов «Наполи», поскольку его рассматривают как одного из основных кандидатов на замену Хвичи Кварацхелии.
Как сообщает Sky Sport, «Наполи» попытается достичь договоренности с немецким клубом до закрытия трансферного окна.
Адейеми присоединился к «Боруссии» летом 2022 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за 30 миллионов евро. В текущем сезоне вингер провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
За сборную Германии Карим Адейеми провел 13 матчей и забил 2 гола. Его дебют в национальной команде состоялся в сентябре 2021 года. Футболист считается одним из самых перспективных игроков немецкого футбола.
Переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» может обеспечить «Наполи» значительный финансовый ресурс, который позволит осуществить трансфер Адейеми.
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