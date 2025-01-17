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  4. Нашли замену Хвичи. Наполи нацелился на игрока Боруссии Дортмунд
Италия
17 января 2025, 05:30 |
241
0

Нашли замену Хвичи. Наполи нацелился на игрока Боруссии Дортмунд

Сейчас ожидается переход грузинского полузащитника в ПСЖ

17 января 2025, 05:30 |
241
0
Нашли замену Хвичи. Наполи нацелился на игрока Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний немецкий футболист дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми находится в поле зрения скаутов «Наполи», поскольку его рассматривают как одного из основных кандидатов на замену Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает Sky Sport, «Наполи» попытается достичь договоренности с немецким клубом до закрытия трансферного окна.

Адейеми присоединился к «Боруссии» летом 2022 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за 30 миллионов евро. В текущем сезоне вингер провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

За сборную Германии Карим Адейеми провел 13 матчей и забил 2 гола. Его дебют в национальной команде состоялся в сентябре 2021 года. Футболист считается одним из самых перспективных игроков немецкого футбола.

Переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» может обеспечить «Наполи» значительный финансовый ресурс, который позволит осуществить трансфер Адейеми.

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Боруссия Дортмунд Наполи Карим Адейеми трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Олександр Сільченко Источник: Sky Sports
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