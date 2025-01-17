Барселона платит летом продлить контракт с Фликом
Главному тренеру хотят существенно повысить заработную плату
Главный тренер «Барселоны» Ганс Флик переподпишет контракт с клубом в начале следующего сезона.
Как сообщает издание Diario Sport, руководство каталонцев планирует предложить тренеру повышение заработной платы, чтобы избежать риска его перехода к конкурентам.
Действующее соглашение Флика рассчитано до лета 2026 года.
В клубе не ожидали, что команда сможет продемонстрировать столь успешный старт сезона под его руководством. Особенно впечатляющими стали результаты матчей против принципиального соперника - мадридского «Реала» (4:0, 5:2).
Мадридский «Реал» одержал победу в 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 16 января завершен 21-й тур чемпионата Англии
Кевин Лерена бросил вызов украинскому чемпиону