Дубль Эндрика и гол Вальверде дали перевес Реалу над Сельтой в овертайме

Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Были назначены овертаймы, и галактикос сумели доказать свой перевес в классе. Победу принесли голы Эндрика (дубль) и Федерико Вальверде.

Реал обыграл Сельту со счетом 4:2 в овертаймах и вышел в четвертьфинал, соперник будет определен жеребьевкой 20 января.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января, Мадрид

Реал – Сельта – 5:2 (д.в.)

Голы: Мбаппе, 37, Вини Жуниор, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 – Бамба, 86, Маркос Алонсо, 90+1