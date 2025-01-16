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Испания
16 января 2025, 23:45 | Обновлено 17 января 2025, 00:00
98
0

Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в кубковом матче против Сельты

Галактикос получили комфортный перевес в игре 1/8 финала Копа дель Рей

16 января 2025, 23:45 | Обновлено 17 января 2025, 00:00
98
0
Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в кубковом матче против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.

После перерыва бразильский форвард Винисиус Жуниор удвоил перевес хозяев поля, 2:0.

ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 48 мин

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Сельта Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта Винисиус Жуниор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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