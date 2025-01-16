Испания16 января 2025, 23:45 | Обновлено 17 января 2025, 00:00
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Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в кубковом матче против Сельты
Галактикос получили комфортный перевес в игре 1/8 финала Копа дель Рей
16 января 2025, 23:45 | Обновлено 17 января 2025, 00:00
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Вечером 16 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.
Команды играют на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.
После перерыва бразильский форвард Винисиус Жуниор удвоил перевес хозяев поля, 2:0.
ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 48 мин
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