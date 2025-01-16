Шанс для Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч с Сельтой

В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Матч состоится на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Главный тренер хозяев поля Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.

Стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»: