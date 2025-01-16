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  4. Шанс для Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч с Сельтой
Испания
16 января 2025, 20:39 |
1320
0

Шанс для Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч с Сельтой

Матч 1/8 финала кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени

16 января 2025, 20:39 |
1320
0
Шанс для Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Матч состоится на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главный тренер хозяев поля Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.

Стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»:

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Реал Мадрид Реал - Сельта Сельта Кубок Испании по футболу Андрей Лунин стартовые составы Карло Анчелотти
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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