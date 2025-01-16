Испания16 января 2025, 20:39 |
1320
0
Шанс для Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч с Сельтой
Матч 1/8 финала кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени
16 января 2025, 20:39 |
1320
0
В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Матч состоится на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главный тренер хозяев поля Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.
Стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2025, 20:53 0
Лидер чемпионата не оставил шансов последней команде
Бокс | 16 января 2025, 10:45 0
Легендарный американский боксер оценил карьеру украинского чемпиона
Теннис | 16.01.2025, 14:43
Футбол | 16.01.2025, 08:24
Футбол | 16.01.2025, 00:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2025, 14:22 2
15.01.2025, 07:49 28
15.01.2025, 21:24
15.01.2025, 08:50
14.01.2025, 16:27 5
15.01.2025, 10:14
15.01.2025, 08:26 7
16.01.2025, 07:48