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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.01.2025 10:00 – FT 2 : 0
Марибор
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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 10:52 | Обновлено 16 января 2025, 12:12
1141
1

Динамо Киев – Марибор – 2:0. Видео голов и обзор

16 января прошел товарищеский матч

16 января 2025, 10:52 | Обновлено 16 января 2025, 12:12
1141
1
Динамо Киев – Марибор – 2:0. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был клуб «Марибор» из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч начался 16 января в 10:00 по киевскому времени. Спарринг проводился в турецком городе Белек.

Товарищеские матчи. 16 января

Динамо Киев – Марибор – 2:0

Голы: Герреро, 31, Брагару, 36

Видеотрансляция матча

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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