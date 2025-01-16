Динамо Киев – Марибор – 2:0. Видео голов и обзор

Киевское «Динамо» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был клуб «Марибор» из Словении.

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Товарищеский матч начался 16 января в 10:00 по киевскому времени. Спарринг проводился в турецком городе Белек.

Товарищеские матчи. 16 января

Динамо Киев – Марибор – 2:0

Голы: Герреро, 31, Брагару, 36

Видеотрансляция матча