16.01.2025 10:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига16 января 2025, 10:52 | Обновлено 16 января 2025, 12:12
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Динамо Киев – Марибор – 2:0. Видео голов и обзор
16 января прошел товарищеский матч
16 января 2025, 10:52 | Обновлено 16 января 2025, 12:12
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Киевское «Динамо» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды был клуб «Марибор» из Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч начался 16 января в 10:00 по киевскому времени. Спарринг проводился в турецком городе Белек.
Товарищеские матчи. 16 января
Динамо Киев – Марибор – 2:0
Голы: Герреро, 31, Брагару, 36
Видеотрансляция матча
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