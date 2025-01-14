Н. Киченок / Фернандес – Гибсон / Джойнт. Смотеть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 14 января в 07:00
14 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграет против тандема Талия Гибсон (Австралия) / Майя Джойнт (Австралия). Поединок состоится 4-м запуском на корте №15 после игры Комесанья – Альтмайер. Ориентировочное время начала игры – 07:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча тандемов. Надежда и Лейла впервые сыграют в одном дуэте.
Победительницы противостояния во 2-м раунде встретятся либо против Жаклин Кристиан и Камиллы Розателло, либо против Кристины Букши и Яны Сизиковой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руководство клуба разочаровали Орельен Тчуамэни, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор
Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды