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  4. Н. Киченок / Фернандес – Гибсон / Джойнт. Смотеть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
14 января 2025, 00:27 |
52
0

Н. Киченок / Фернандес – Гибсон / Джойнт. Смотеть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 14 января в 07:00

14 января 2025, 00:27 |
52
0
Н. Киченок / Фернандес – Гибсон / Джойнт. Смотеть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

14 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграет против тандема Талия Гибсон (Австралия) / Майя Джойнт (Австралия). Поединок состоится 4-м запуском на корте №15 после игры Комесанья – Альтмайер. Ориентировочное время начала игры – 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов. Надежда и Лейла впервые сыграют в одном дуэте.

Победительницы противостояния во 2-м раунде встретятся либо против Жаклин Кристиан и Камиллы Розателло, либо против Кристины Букши и Яны Сизиковой.

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Надежда Киченок Лейла Фернандес Талия Гибсон Майя Джойнт смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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