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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 15:52 |
371
0

Защитник Вереса выбыл до марта

Василий Гакман продолжает восстановление после травмы

13 января 2025, 15:52 |
371
0
Защитник Вереса выбыл до марта
ФК Верес. Василь Гакман

Как стало известно Sport.ua защитнику «Вереса» Василию Гакману, который получил серьезную травму для возвращения в строй потребуется больше времени, чем ожидалось.

«Я был прооперирован в одной из киевских клиник в октябре прошлого года, – рассказал ровенчанин в комментарии для Sport.ua. – Был поврежден не только мениск, но и не избежал разрыва боковой связки.

Преимущественно, на возвращение в строй после таких травм надо 5-6 месяцев. Сейчас восстанавливаюсь в родных Черновцах, занимаюсь в тренажерном зале, уже даже понемногу бегаю. Постоянно на контакте не только с медперсоналом «Вереса», но и со столичными хирургами, которые меня прооперировали. Надеюсь, все будет хорошо, что в марте уже буду заниматься в общей группе и смогу помочь «Вересу» во второй части сезона».

Сейчас в текущем чемпионате УПЛ Василий Гакман провел за «Верес» семь поединков.

Ранее мы сообщали, что «Верес» вернул игрока из Второй лиги.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Василий Гакман травма травма колена инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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