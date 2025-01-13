Защитник Вереса выбыл до марта

Как стало известно Sport.ua защитнику «Вереса» Василию Гакману, который получил серьезную травму для возвращения в строй потребуется больше времени, чем ожидалось.

«Я был прооперирован в одной из киевских клиник в октябре прошлого года, – рассказал ровенчанин в комментарии для Sport.ua. – Был поврежден не только мениск, но и не избежал разрыва боковой связки.

Преимущественно, на возвращение в строй после таких травм надо 5-6 месяцев. Сейчас восстанавливаюсь в родных Черновцах, занимаюсь в тренажерном зале, уже даже понемногу бегаю. Постоянно на контакте не только с медперсоналом «Вереса», но и со столичными хирургами, которые меня прооперировали. Надеюсь, все будет хорошо, что в марте уже буду заниматься в общей группе и смогу помочь «Вересу» во второй части сезона».

Сейчас в текущем чемпионате УПЛ Василий Гакман провел за «Верес» семь поединков.

Ранее мы сообщали, что «Верес» вернул игрока из Второй лиги.