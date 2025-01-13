Динамо Киев – Видзев Лодзь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Киевское «Динамо» проводит третий контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Видзев» Лодзь из Польши.

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В контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3) и обыграли румынский ФСБ [Стяуа] (2:1).

Следующие спарринги динамовцы проведут против болгарской команды ЦСКА 1948 и словенского Марибора (16 января).

Товарищеские матчи. 13 января

Динамо Киев – Видзев Лодзь – 0:1

Голы: Соболь, 42

Видеотрансляция поединка