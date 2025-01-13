Не оставили шансы. Брюгге разобрался с Андерлехтом в центральном матче

В воскресенье, 12 января, прошли последние матчи 21-го тура чемпионата Бельгии.

Центральным стал поединок между клубами «Андерлехт» и «Брюгге», в котором сильнее оказались именно вторые – 3:0.

Один из лидеров «Антверпен» потерял баллы в матче с аутсайдером «Бееерсхот». Финальный счет встречи 1:1.

Бельгия чемпионаты. 21-й тур, 12 января

«Бееерсхот» – «Антверпен» – 1:1

Голы: Верлинден, 1 – Чери, 59

«Дендер» – «Гент» – 0:0

«Андерлехт» – «Брюгге» – 0:3

Голы: Ютгла, 10, 41, Нильссон, 79

«Серкль Брюгге» – «Мехелен» – 1:0

Голы: Аугусто, 34

Турнирная таблица