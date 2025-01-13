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Чемпионат Бельгии
Беерсхот
12.01.2025 14:30 – FT 1 : 1
Антверпен
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Бельгия
13 января 2025, 05:29 |
53
0

Не оставили шансы. Брюгге разобрался с Андерлехтом в центральном матче

Были разыграны заключительные матчи 21-го тура чемпионата Бельгии.

13 января 2025, 05:29 |
53
0
Не оставили шансы. Брюгге разобрался с Андерлехтом в центральном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 января, прошли последние матчи 21-го тура чемпионата Бельгии.

Центральным стал поединок между клубами «Андерлехт» и «Брюгге», в котором сильнее оказались именно вторые – 3:0.

Один из лидеров «Антверпен» потерял баллы в матче с аутсайдером «Бееерсхот». Финальный счет встречи 1:1.

Бельгия чемпионаты. 21-й тур, 12 января

«Бееерсхот» – «Антверпен» – 1:1

Голы: Верлинден, 1 – Чери, 59

«Дендер» – «Гент» – 0:0

«Андерлехт» – «Брюгге» – 0:3

Голы: Ютгла, 10, 41, Нильссон, 79

«Серкль Брюгге» – «Мехелен» – 1:0

Голы: Аугусто, 34

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 21 14 3 4 42 - 27 45
2 Брюгге 21 13 5 3 47 - 23 44
3 Юнион Сент-Жилуаз 21 8 10 3 30 - 19 34
4 Антверпен 21 9 6 6 37 - 22 33
5 Андерлехт 21 9 6 6 36 - 21 33
6 Гент 21 8 7 6 30 - 24 31
7 Дендер 21 7 7 7 27 - 33 28
8 Стандард 21 7 7 7 13 - 21 28
9 Шарлеруа 21 8 3 10 22 - 25 27
10 Мехелен 21 7 6 8 35 - 27 27
11 Ауд-Хеверле 21 5 10 6 19 - 23 25
12 Серкль Брюгге 21 6 6 9 22 - 32 24
13 Вестерло 21 6 5 10 35 - 36 23
14 Сент-Трюйден 21 5 7 9 26 - 41 22
15 Кортрейк 21 5 3 13 17 - 40 18
16 Беерсхот 21 2 7 12 19 - 43 13
Полная таблица

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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