Не оставили шансы. Брюгге разобрался с Андерлехтом в центральном матче
Были разыграны заключительные матчи 21-го тура чемпионата Бельгии.
В воскресенье, 12 января, прошли последние матчи 21-го тура чемпионата Бельгии.
Центральным стал поединок между клубами «Андерлехт» и «Брюгге», в котором сильнее оказались именно вторые – 3:0.
Один из лидеров «Антверпен» потерял баллы в матче с аутсайдером «Бееерсхот». Финальный счет встречи 1:1.
Бельгия чемпионаты. 21-й тур, 12 января
«Бееерсхот» – «Антверпен» – 1:1
Голы: Верлинден, 1 – Чери, 59
«Дендер» – «Гент» – 0:0
«Андерлехт» – «Брюгге» – 0:3
Голы: Ютгла, 10, 41, Нильссон, 79
«Серкль Брюгге» – «Мехелен» – 1:0
Голы: Аугусто, 34
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|21
|14
|3
|4
|42 - 27
|45
|2
|Брюгге
|21
|13
|5
|3
|47 - 23
|44
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|21
|8
|10
|3
|30 - 19
|34
|4
|Антверпен
|21
|9
|6
|6
|37 - 22
|33
|5
|Андерлехт
|21
|9
|6
|6
|36 - 21
|33
|6
|Гент
|21
|8
|7
|6
|30 - 24
|31
|7
|Дендер
|21
|7
|7
|7
|27 - 33
|28
|8
|Стандард
|21
|7
|7
|7
|13 - 21
|28
|9
|Шарлеруа
|21
|8
|3
|10
|22 - 25
|27
|10
|Мехелен
|21
|7
|6
|8
|35 - 27
|27
|11
|Ауд-Хеверле
|21
|5
|10
|6
|19 - 23
|25
|12
|Серкль Брюгге
|21
|6
|6
|9
|22 - 32
|24
|13
|Вестерло
|21
|6
|5
|10
|35 - 36
|23
|14
|Сент-Трюйден
|21
|5
|7
|9
|26 - 41
|22
|15
|Кортрейк
|21
|5
|3
|13
|17 - 40
|18
|16
|Беерсхот
|21
|2
|7
|12
|19 - 43
|13
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