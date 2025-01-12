Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Испании
12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 5-й минуте Килиан Мбаппе забил быстрый гол за Реал в игре против Барселоны (1:0).
На 22-й минуте Ламин Ямал сольным проходом сравнял счет для Барселоны (1:1).
На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед (2:1).
На 39-й минуте Рафинья Диас ударом головой увеличил преимущество Барселоны (3:1).
На 45+10-й минуте Алекс Бальде забил гол в раздевалку и довел перевес Барселоны до трех мячей (4:1).
На 48-й минуте Рафинья Диас оформил дубль, продолжив шоу Барселоны (5:1).
На 56-й минуте голкипер Барселоны Войцех Щенсны удален из поля за фол против Килиан Мбаппе. Нарушение было за пределами штрафной площадки. Родриго со штрафного на 60-й минуте отыграл один гол для Реала (2:5).
❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча
ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин
ГОЛ! 1:1. Ламин Ямал, 22 мин
ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 36 мин (пен)
ГОЛ! 1:3. Рафинья Диас, 39 мин
ГОЛ! 1:4. Алекс Бальде, 45+10 мин
ГОЛ! 1:5. Рафинья Диас, 48 мин
ГОЛ! 2:5. Родриго, 60 мин
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