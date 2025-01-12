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Испания
12 января 2025, 22:38 | Обновлено 12 января 2025, 22:39
4351
0

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Испании

12 января 2025, 22:38 | Обновлено 12 января 2025, 22:39
4351
0
Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 5-й минуте Килиан Мбаппе забил быстрый гол за Реал в игре против Барселоны (1:0).

На 22-й минуте Ламин Ямал сольным проходом сравнял счет для Барселоны (1:1).

На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед (2:1).

На 39-й минуте Рафинья Диас ударом головой увеличил преимущество Барселоны (3:1).

На 45+10-й минуте Алекс Бальде забил гол в раздевалку и довел перевес Барселоны до трех мячей (4:1).

На 48-й минуте Рафинья Диас оформил дубль, продолжив шоу Барселоны (5:1).

На 56-й минуте голкипер Барселоны Войцех Щенсны удален из поля за фол против Килиан Мбаппе. Нарушение было за пределами штрафной площадки. Родриго со штрафного на 60-й минуте отыграл один гол для Реала (2:5).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин

ГОЛ! 1:1. Ламин Ямал, 22 мин

ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 36 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Рафинья Диас, 39 мин

ГОЛ! 1:4. Алекс Бальде, 45+10 мин

ГОЛ! 1:5. Рафинья Диас, 48 мин

ГОЛ! 2:5. Родриго, 60 мин

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе Рафинья Диас Ламин Ямал Роберт Левандовски Алекс Бальде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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