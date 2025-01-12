Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Максим Кучерявый оформил первый результативный пас за Сент-Джонстон
Чемпионат Шотландии
Глазго Рейнджерс
12.01.2025 17:00 – FT 3 : 1
Сент-Джонстон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Шотландия
12 января 2025, 19:07 | Обновлено 12 января 2025, 19:30
187
0

ВИДЕО. Максим Кучерявый оформил первый результативный пас за Сент-Джонстон

Свое результативное действие игрок оформил в матче против «Рейнджерс»

12 января 2025, 19:07 | Обновлено 12 января 2025, 19:30
187
0
ВИДЕО. Максим Кучерявый оформил первый результативный пас за Сент-Джонстон
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский полузащитник «Сент-Джонстона» Максим Кучерявый отметился результативным действием в матче 23-го тура чемпионата Шотландии против «Рейнджерса».

На 54-й минуте Максим выполнил подачу с углового, которую замкнул Джек Сандерс, забив в ворота команды из Глазго.

Этот матч стал для Кучерявого вторым в сезоне. В целом он провел 71 минуту на поле.

Видео голевой атаки в Телеграмм канале «Спортивний оглядач»

Этот голевой пас стал первым результативным действием украинца в составе «Сент-Джонстона».

Несмотря на его ассист, команда Кучерявого проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:3.

Премьер-лига Шотландии. 23-й тур

Рейнджерс – Сент-Джонсон – 3:1

Голы: Хамза, 16, Черны, 20, Диоманде, 25, – Сандерс, 54

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Jack Sanders (Сент-Джонстон).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Диоманде (Глазго Рейнджерс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Игаман (Глазго Рейнджерс).
По теме:
Динамо ниже клубов из Фарер и ЮАР. Рейтинг самых титулованных клубов мира
Названа худшая команда в истории Лиги чемпионов. В рейтинге есть гранд УПЛ
Хочет на родину. Конкурент Зинченко отказал нескольким клубам АПЛ
чемпионат Шотландии по футболу Максим Кучерявый Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер минимально победил аутсайдера чемпионата – Венецию
Футбол | 12 января 2025, 18:20 0
Интер минимально победил аутсайдера чемпионата – Венецию
Интер минимально победил аутсайдера чемпионата – Венецию

Подопечные Симоне Индзаги забили гол в начале встречи

«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
Бокс | 11 января 2025, 18:45 0
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор

Пока боксер не объявил о своем решении

В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 11:26
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Хоккей | 11.01.2025, 22:44
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Бокс | 12.01.2025, 04:05
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
11.01.2025, 12:31 4
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 2
Бокс
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10
Футбол
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
12.01.2025, 00:08 9
Футбол
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
11.01.2025, 01:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем