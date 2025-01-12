ВИДЕО. Максим Кучерявый оформил первый результативный пас за Сент-Джонстон

22-летний украинский полузащитник «Сент-Джонстона» Максим Кучерявый отметился результативным действием в матче 23-го тура чемпионата Шотландии против «Рейнджерса».

На 54-й минуте Максим выполнил подачу с углового, которую замкнул Джек Сандерс, забив в ворота команды из Глазго.

Этот матч стал для Кучерявого вторым в сезоне. В целом он провел 71 минуту на поле.

Видео голевой атаки в Телеграмм канале «Спортивний оглядач»

Этот голевой пас стал первым результативным действием украинца в составе «Сент-Джонстона».

Несмотря на его ассист, команда Кучерявого проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:3.

Премьер-лига Шотландии. 23-й тур

Рейнджерс – Сент-Джонсон – 3:1

Голы: Хамза, 16, Черны, 20, Диоманде, 25, – Сандерс, 54