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Англия
12 января 2025, 19:05 | Обновлено 12 января 2025, 19:32
1586
0

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2024/25

12 января 2025, 19:05 | Обновлено 12 января 2025, 19:32
1586
0
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок Англии 2024/25. 1/32 финала, 12 января

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Габриэл, 63 – Бруну Фернандеш, 52

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Бруну Фернандеш, 52 мин.

ГОЛ! 1:1 Габриэл, 63 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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