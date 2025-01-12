Арсенал – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных.

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Кубок Англии 2024/25. 1/32 финала, 12 января

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Габриэл, 63 – Бруну Фернандеш, 52

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Бруну Фернандеш, 52 мин.

ГОЛ! 1:1 Габриэл, 63 мин.