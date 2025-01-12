Арсенал – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2024/25
12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных.
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Кубок Англии 2024/25. 1/32 финала, 12 января
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Габриэл, 63 – Бруну Фернандеш, 52
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Бруну Фернандеш, 52 мин.
A man for the big occasions ™️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 12, 2025
Take a bow, @B_Fernandes8! 👏@ManUtd #EmiratesFACup pic.twitter.com/eRqEwToSoK
ГОЛ! 1:1 Габриэл, 63 мин.
Gabriel with a moment of magic 🪄@arsenal #EmiratesFACup pic.twitter.com/4V0gO9QLCX— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 12, 2025
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