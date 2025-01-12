ВИДЕО. Дубль для Буяльского. Динамо удвоило преимущество в матче с ФКСБ

У неділю, 12 січня, відбувається товариський матч між «Динамо» та «ФКСБ» [Стяуа].

Гра проходить на спортивній арені «Глоріа» у Белеку.

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На 27-й минуте полузащитник киевлян Виталий Буяльский оформил дубль в ворота «ФКСБ».

Товариський матч. 12 січня

Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 2:0 (матч продовжується)

Голи: Буяльський, 20, 27