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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 16:34 | Обновлено 12 января 2025, 16:52
3251
0

ВИДЕО. Дубль для Буяльского. Динамо удвоило преимущество в матче с ФКСБ

Украинский полузащитник забил второй гол на 27-й минуте

12 января 2025, 16:34 | Обновлено 12 января 2025, 16:52
3251
0
ВИДЕО. Дубль для Буяльского. Динамо удвоило преимущество в матче с ФКСБ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльський

У неділю, 12 січня, відбувається товариський матч між «Динамо» та «ФКСБ» [Стяуа].

Гра проходить на спортивній арені «Глоріа» у Белеку.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте полузащитник киевлян Виталий Буяльский оформил дубль в ворота «ФКСБ».

Товариський матч. 12 січня

Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 2:0 (матч продовжується)

Голи: Буяльський, 20, 27

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский ФКСБ (Стяуа) Бухарест видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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