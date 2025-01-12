Украина. Премьер лига12 января 2025, 16:34 | Обновлено 12 января 2025, 16:52
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ВИДЕО. Дубль для Буяльского. Динамо удвоило преимущество в матче с ФКСБ
Украинский полузащитник забил второй гол на 27-й минуте
12 января 2025, 16:34 | Обновлено 12 января 2025, 16:52
3251
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У неділю, 12 січня, відбувається товариський матч між «Динамо» та «ФКСБ» [Стяуа].
Гра проходить на спортивній арені «Глоріа» у Белеку.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE в Telegram Sport.ua
На 27-й минуте полузащитник киевлян Виталий Буяльский оформил дубль в ворота «ФКСБ».
Товариський матч. 12 січня
Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 2:0 (матч продовжується)
Голи: Буяльський, 20, 27
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